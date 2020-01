Coppa Italia, parte la vendita dei biglietti per Napoli - Lazio: info e prezzi

Archiviata la Cremonese, il percorso in Coppa Italia della Lazio inizia a farsi tortuoso. Come già noto, i biancocelesti affronteranno il Napoli al San Paolo nei quarti di finale in programma martedì 21 gennaio (ore 20:45, ndr). La società ha appena diramato tutte le informazioni ai tifosi biancocelesti per procedere con l'acquisto dei biglietti.

"La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di oggi giovedì 16 gennaio, saranno messi in vendita i tagliandi per la gara valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Napoli - Lazio".

Questi i dettagli della vendita:

- Gara: Napoli - Lazio

- Martedì 21 gennaio ore 20:45

- Stadio San Paolo di Napoli

- Prezzi del settore "Ospiti Superiore" (disponibilità di 2.000 posti): 29 € più 1 € come diritto di prevendita

- Inizio vendite giovedì 16 gennaio alle ore 16:00

- Fine vendite lunedi 20 gennaio alle ore 19:00

- Circuito ricevitorie autorizzato: Solo i Punti Plus Lazio del Gruppo Ticketone

- I residenti della Regione Lazio, possono acquistare solo il Settore Ospiti

- Non c'è alcun obbligo della Tessera del Tifoso

- Per l’acquisto del biglietto e per l’ingresso allo stadio, sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento

- I non residenti della Regione Lazio possono acquistare qualsiasi settore dello stadio

- Divieto di cedibilità del tagliando

Si ricorda che per normativa vigente, i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita.

Ulteriori informazioni:

- Codice di condotta allo Stadio

- Regolamento d'uso dello stadio

CALCIOMERCATO LAZIO, PARLA L'AGENTE DI VECINO

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SPAL SMENTISCE PALOSCHI

TORNA ALLA HOMEPAGE