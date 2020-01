Calciomercato Lazio, Vagnati (ds Spal): “Nessuna trattativa per Paloschi”

Il nome di Alberto Paloschi è entrato in orbita Lazio per quel che riguarda il calciomercato. A proposito di questa ipotesi il ds della Spal Davide Vagnati in conferenza stampa ha rilasciato delle dichiarazioni: “Voglio sottolineare una cosa: la SPAL vuole fare il massimo delle nostre possibilità economiche per salvarsi. Non è la partenza di Paloschi che può determinare questo. È evidente che nell'ultimo periodo Alberto sia stato titolare più di una volta. Speravamo tutti che i risultati, sia della squadra che suoi personali, fossero diversi. Ma in questo momento, soprattutto per un giocatore che non giocava da tanto, non è semplice. Posso dire che non ha mai sbagliato né in allenamento né negli atteggiamenti. Questi calciatori vanno soltanto ringraziati. Ma in questo momento non c'è nessuna trattativa in piedi".

LAZIO, LE PAROLE DI CANIGIANI

LAZIO, BADELJ IN BILICO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE