Coppa Italia, possibile apertura al pubblico per la finale: le ultime

L'Italia, seguendo il modello europeo, potrebbe aprire al pubblico la finale di Coppa Italia. Juventus - Atalanta si giocherà il 19 maggio e la speranza è che l'evoluzione pandemica conceda una minima riapertura dell'impianto. Da decidere ancora la sede dato che per la prima volta dal 2008 non si disputerà all'Olimpico viste le preparazioni necessarie per l'inaugurazione degli Europei e il recupero di Lazio - Torino (potrebbe disputarsi proprio il 19 maggio). Per il momento, riporta la rassegna stampa di Radiosei, in vantaggio c'è il Mapei Stadium di Reggio Emilia.