Coppa Italia, secondo turno preliminare: tutte le partite

Il 3 agosto è iniziata la Coppa Italia 2019/2020, in attesa della Prima Squadra della Capitale campione in carica. Sabato 3 agosto è partita ufficialmente la Coppa Italia 2019/2020, che vedrà la Lazio, detentrice del torneo, protagonista dagli ottavi di finale. Ieri ed oggi si disputerà il Secondo Turno, l'ultimo prima dell'ingresso delle squadra di Serie A. Nella prima gara andata in archivio, l'Ascoli ha battuto 5-1 la Pro Vercelli.

Questa la lista delle partite che si disputeranno oggi:

- Spezia-Pro Patria | 18:00

- Chievo-Ravenna | 18:30

- Venezia-Catania | 19:00

- Benevento-Monza | 20:30

- Cittadella-Padova | 20:30

- Cremonese-Virtus Francavilla | 20:30

- Empoli-Reggina | 20:30

- Entella-Sudtirol | 20:30

- Frosinone-Carrarese | 20:30

- Monopoli-Cosenza | 20:30

- Perugia-Triestina | 20:30

- Pescara-Mantova | 20:30

- Pordenone-FeralpiSalò | 20:30

- Trapani-Piacenza | 20:30

- Crotone-Arezzo | 20:45

- Juve Stabia-Imolese | 20:45

- Livorno-Carpi | 20:45

- Pisa-Potenza | 20:45

- Salernitana-Catanzaro | 20:45

