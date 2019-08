Coppa Italia, le quote dei bookmakers: ecco quanto vale il bis della Lazio

Il colpo di testa di Milinkovic, la serpentina di Correa, Lulic che alza al cielo il trofeo. Sono passati quasi tre mesi dal successo della Lazio in Coppa Italia sull'Atalanta, ma in casa biancoceleste non ci si è certo dimenticati del trionfo. Nel frattempo sono scattate le fasi preliminari della nuova edizione della competizione, ma le big entreranno in scena a partire da gennaio. I bookmakers, però, hanno già redatto le quote e incoronato la Juventus come favorita. Il successo della Vecchia Signora vale 2,20 volte la posta. Seguono Inter e Napoli, entrambe quotate a 4,50. Più indietro Milan e Roma, appaiate a quota 10. E la Lazio? Le aquile sono stranamente più indietro nonostante il feeling particolare con la competizione. La vittoria della formazione di Inzaghi paga 12 volte la scommessa. Insieme ai capitolini c'è anche l'Atalanta, sorpresa e finalista della passata stagione. Più staccate le altre con il Torino quotato a 30.

