Coprifuoco in Lombardia: ecco perché i tifosi potranno andare allo stadio

La Lombardia chiude. Questa la decisone presa dal presidente della regione Attilio Fontana che ha imposto il coprifuoco fino al 13 novembre con stop alla mobilità dalle 23:00 alle 5:00 del mattino. Ci si chiede quindi cosa possano fare i tifosi di Inter, Milan e Atalanta non tanto per poter andare allo stadio ma soprattutto per evitare multe al ritorno che per forza di cose sarà dopo l'orario consentito. Conferme ufficiali non sono ancora arrivate ma pare che basterà esibire il biglietto per non rischiare di incappare in una multa. Così quindi i tifosi fortunati che saranno tra i 1.000 possessori di un biglietto per le gare di questi club potranno in tranquillità recarsi presso San Siro o il Gewiss Stadium e far ritorno al proprio domicilio anche dopo le 23:00. Lo stesso ovviamente vale per chi si reca allo stadio per motivi professionali.

Lazio, Di Marzio: "Con il Dortmund grande prestazione. Luis Alberto è un top"

Lazio, De Cosmi: "Ieri grande collettivo, giusto esaltare Immobile"http://TORNA ALLA HOME PAGE

TORNA ALLA HOME