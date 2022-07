Cori contro la Lazio, arriva la risposta di Sara Benci - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Non si parla d'altro, soprattutto sui social, di quanto accaduto nella serata di ieri su Sky, in particolar modo del commento infelice della giornalista Sara Benci che al ritorno in studio dopo un servizio sui tifosi della Roma che festeggiavano Dybala ha affermato: "Mi stavo gustando i cori", cori che offendevano in maniera chiara proprio la società biancoceleste.

In merito è arrivata anche la nota della società che con un comunicato ufficiale ha chiesto delle scuse pubbliche a Sky così come alla diretta interessata. Intanto la Benci ha detto la sua sulla questione rispondendo a un commento di un tifoso sui social: "Di solito non rispondo a messaggi di questo tipo e non mi faccio toccare dalle critiche, perché fanno parte del mestiere. Secondo chi mi scrive sono tifosa di volta in volta di una o dell’altra squadra di Serie A. Non vorrei però aver urtato la sensibilità di qualcuno, quindi vorrei chiarire che non mi sono “gustata i cori contro la Lazio”, ma semplicemente quelli a favore di un giocatore che fa sognare i tifosi. Che questi siano tifosi della Roma, della Lazio, dell’Inter, della Juve, del Milan, del Napoli o di altre, per me non cambia. Il mio lavoro vive e si alimenta delle passioni dei tifosi e io le faccio mie ogni volta, qualunque colore sostengano".