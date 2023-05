Cori razzisti contro Vinicius, interviene anche Caicedo: il post social - FOTO

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LA RIPRESA: PELLEGRINI OK, FELIPE SENZA SOSTA FORMELLO - Ripresa con in tasca i 3 punti di Udine e tre quarti di Champions. Sarri in campo segue i calciatori rimasti a riposo ieri o impiegati con un minutaggio ridotto. È il caso di Felipe Anderson, uscito all'intervallo, e dei giocatori entrati nel... FORMELLO - Ripresa con in tasca i 3 punti di Udine e tre quarti di Champions. Sarri in campo segue i calciatori rimasti a riposo ieri o impiegati con un minutaggio ridotto. È il caso di Felipe Anderson, uscito all'intervallo, e dei giocatori entrati nel... WEBTV LAZIO, BAGARRE CHAMPIONS: ECCO LA SITUAZIONE NEGLI SCONTRI DIRETTI Il Napoli campione d'Italia è l'unica squadra certa di partecipare alla prossima Champions League. Per gli altri tre posti è bagarre tra sei squadre Lazio, Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Roma. La sconfitta contro i rossoneri ha ovviamente complicato... Il Napoli campione d'Italia è l'unica squadra certa di partecipare alla prossima Champions League. Per gli altri tre posti è bagarre tra sei squadre Lazio, Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Roma. La sconfitta contro i rossoneri ha ovviamente complicato... VOCI DI MERCATO LAZIO, CHAMPIONS VUOL DIRE MERCATO: SARRI CHIEDE 7 RINFORZI La partita di questa sera contro l'Udinese rappresenta per la Lazio una punto fondamentale della stagione: sbagliare comporterebbe sottoporsi a un rischio troppo alto, avendo non solo il Milan, ma anche l'Atalanta (e forse la Roma) alle calcagna. La Champions League... La partita di questa sera contro l'Udinese rappresenta per la Lazio una punto fondamentale della stagione: sbagliare comporterebbe sottoporsi a un rischio troppo alto, avendo non solo il Milan, ma anche l'Atalanta (e forse la Roma) alle calcagna. La Champions League...