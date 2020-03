Coronavirus / 26 marzo, modulo nuovo per l'autocertificazione: scarica e stampa il pdf

Quarto modulo per l'autocertificazione in tempi di coronavirus. Per impedire ai cittadini meno ligi al dovere di disattendere le normative per limitare il contagio da Covid-19, il governo ha pensato a un nuovo modulo da stampare e mostrare in caso si sia fermati per un controllo dalle Forze dell'Ordine. Permangono le motivazioni: validi e comprovati motivi quali lavoro, salute o altre necessità primarie come la spesa o l'acquisto di farmaci. Viene introdotta una nuova voce. Oltre al comune di residenza andrà indicata la regione d'appartenenza e quella in cui ci si sta eventualmente spostando. SCARICALO E STAMPALO CLICCANDO QUI