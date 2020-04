Coronavirus / Bonus 600 euro alle P.IVA con divieto di cumulo

L'entrata in vigore dell'ultima Gazzetta Ufficiale specifica anche quali sono i requisiti per l'accesso al Bonus di 600 euro per i professionisti delle casse private: "Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva". La motivazione di tale decisione si può ricondurre ai rallentamenti per l'erogazione del bonus avuti dall'INPS anche per colpa di tanti non in possesso del requisito di esclusività e che hanno provato comunque a fare la domanda per il bonus. Con questi profili non si andrà sul leggero:chi dichiara il falso o chi richiede il bonus 600 euro pur non avendo diritto, commette un illecito e rischia l’accusa di danno erariale.

