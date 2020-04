Coronavirus / Bonus 600 euro: mancano i soldi per 40.000 professionisti

Lo stop causato dall'articolo 34 del Decreto Liquidità è stato "superato". Le casse di previdenza privata sono riuscite a re-istruire le pratiche e inviare i così i bonifici per accreditare 600 euro ai propri iscritti. Un vizio di forma che la Cassa Forense aveva spiegato come "aggirare" in un comunicato e dal quale è partito un vero e proprio tour di force di tutte le altre: dalla Cassa dei geometri a Inarcassa, dall’Enpam all’Enpab passando per Eppi, Cassa Forense, Enpap, Enpapi, Cassa dei commercialisti e via dicendo. L'allarme rosso riguarda però ancora 40.000 professionisti. L'Adepp, l'associazione che riunisce i 20 enti previdenziali, fa infatti sapere che al momento mancano 48 milioni per poter evadere tutte le domande, 413.455, ammesse al pagamento.