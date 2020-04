Coronavirus, calcio in Corea del Sud: l'8 maggio riprende la K-League

In Corea del Sud la K-League ha annunciato che la stagione riprenderà l'8 maggio con la sfida tra il Jeonbuk Motors e il Suwon Bluewings, prevista inizialmente per il 29 febbraio. La Lega è stata sospesa quando la Corea del Sud è stata bloccata durante la pandemia di coronavirus, e i giocatori sono tornati di recente all'allenamento. Le restrizioni vengono gradualmente revocate i casi quotidiani di coronavirus sono calati questa settimana in Corea del Sud dopo aver raggiunto il picco a febbraio, ma non abbastanza per consentire ai fan di partecipare alle partite che si svolgeranno a porte chiuse.