Coronavirus, Conte: "Misure estese fino al 3 maggio per cittadini e imprese"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato dell'estensione delle misure di contenimento del virus: "Prolunghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio. Una decisione difficile, ma necessaria, di cui mi prendo tutte le responsabilità politiche. Il comitato tecnico scientifico ha confermato che i segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti, le misure di contenimento stanno funzionando. Stiamo ricevendo anche riconoscimenti e per questo non possiamo vanificare gli sforzi fin qui compiuti. Se cedessimo ora potremmo dover ripartire da capo, va mantenuta alta la soglia dell'attenzione, soprattutto adesso che si avvicina la Pasqua. Va fatto anche per i ponti del 25 aprile e del primo maggio. L'auspicio è che si possa ripartire dopo il 3 maggio, con cautela, ma ripartire. Questo dipende dai nostri comportamenti. La proroga riguarda anche le attività produttive, per noi la salute viene sempre al primo posto. Ci sta però a cuore anche la tenuta del nostro tessuto produttivo, quindi è nostro interesse allentare quanto prima le misure per le attività. Se anche prima del 3 maggio ci fosse la possibilità lo faremmo".

FASE 2 - "Dal 14 aprile riapriamo con ponderazione cartolibrerie, librerie e negozi per neonati. Riapriamo anche qualche altra attività come la silvicoltura e quelle forestali. Il lavoro per la fase 2 è già partito, non possiamo aspettare che il virus scompaia del tutto. Superata la fase acuta, dovendo convivere con il virus, stiamo lavorando su un programma con due pilastri: assistenza di un gruppo di esperti e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il gruppo di esperti dialogherà con il Comitato Tecnico Scientifico in modo anche di ripensare alcuni modelli radicati modelli di vita sociale culturale. A capo di questo gruppo ci sarà Vittorio Colao".



Pubblicato il 10/04 alle 19.44