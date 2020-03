Coronavirus, dal Venezuela: "Dybala positivo". Ma la Juventus smentisce

AGGIORNAMENTO ORE 23.45 - Contattata da Sportitalia, la Juventus ha smentito l'indiscrezione rimbalzata dal Venezuela. Si tratterebbe infatti soltanto di una fake news di cattivo gusto.



Dopo Daniele Rugani, anche Paulo Dybala sarebbe positivo al covid-19. Questa l'indiscrezione riportata da El Nacional, importante quotidiano venezuelano. Non ci sono ancora conferme ufficiali dalla Juventus, che però quest'oggi ha annunciato che ben 121 persone tra cui calciatori, membri dello staff, dirigenti e impiegati del club, sono stati messi in quarantena in conformità con i requisiti delle autorità sanitarie. Si attendono notizie ufficiali in merito.

