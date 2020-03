Coronavirus, Decreto Cura Italia / Partite IVA in rivolta: il bonus passa a 500 euro al mese

Una rivolta collettiva quella delle Partite IVA e dei co.co.co in merito alla misura del governo che, all'interno del decreto Cura Italia loro riguardante, aveva inserito un bonus una tantum di 600 euro come aiuto per il periodo catastrofico che il settore sta vivendo. Una misura giudicata iniqua dal mondo dei lavoratori del settore, quasi offensiva. Una rivolta covata nel profondo che ha trovato come sponda parti della maggioranza (i Cinque Stelle) e Italia Viva, insieme al centrodestra unito. Una protesta che ha messo al lavoro da ieri il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri per modificare in corsa il provvedimento. Come riportato da "La Stampa" il bonus sarà erogato mensilmente fino alla fine dell'emergenza. Da sottolineare però come il decreto tocchi solo la Gestione INPS. Giornalisti, architetti, medici e tutti i settori iscritti a Casse Previdenziali Professionali dovranno attendere l'avallo di quest'ultime pena non rientrare in nessun beneficio.

