Coronavirus / Domani alle 12 l'Europa chiude Schengen: le frontiere sono chiuse

A qualcosa di epocale il Coronavirus ha già portato. Non ci si aspettava però si arrivasse fino ad impedire l'area di libero movimento in Europa. Emmanuel Macron dalla Francia ha infatti annunciato la chiusura delle frontiere esterne dall'Europa. Le frontiere d'ingresso dell'Unione Europea e dello spazio Schengen saranno ufficialmente chiuse dalle 12. Di fronte all'avanzata del Coronavirus gli Stati europei hanno quindi deciso: bloccata la mobilità in entrata e in uscita. Siamo davanti a un provvedimento storico: non era mai successo prima.

