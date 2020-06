Coronavirus, due nuovi positivi in Premier League: uno è in casa Norwich

Nuovi due casi positivi in Premier League. Uno di questi, è un giocatore del Norwich. Il club inglese ha diramato la notizia tramite un comunicato ufficiale: "In linea con i protocolli della Premier, si auto-isolerà per un periodo di sette giorni prima di essere nuovamente testato in un secondo momento. Il giocatore dovrà riscontrare un risultato negativo al test prima di poter riprendere l'allenamento". Non è stata dunque svelata l'identità del calciatore in questione, che osserverà l'isolamento previsto per un totale di 7 giorni. Il Norwich tornerà in campo con il Southampton il prossimo 19 giugno. Desta preoccupazione il fatto che, l'atleta attualmente positivo, sia stato impiegato dall'allenatore Daniel Farke nell'amichevole di venerdì scorso contro il Tottenham di Mourinho.

