Coronavirus, ecco l'ufficialità: scuole e università chiuse fino a metà marzo

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Ora è finalmente ufficiale. Lo hanno confermato il Premier Conte e il ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, in conferenza stampa a Palazzo Chigi: le scuole italiane, così come le università, resteranno chiuse da giovedì 5 marzo fino alla metà del mese. Risolto anche questo caso.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Manca ancora l'ufficialità in merito alla chiusura di scuole e università fino a metà marzo. La confusione è tanta, il caos regna sovrano. Si è passati da una notizia data per certa alle smentite. Questo comunicato di Repubblica spiega come sono andate le cose:

"Oggi poco prima delle 14 fonti della presidenza del Consiglio dei ministri hanno confermato a Repubblica, alle agenzie di stampa e ai cronisti delle altre testate l’ufficialità della decisione di cui si parlava dalla serata di ieri, ovvero la chiusura delle scuole e delle università come misura per contenere la diffusione del coronavirus.

Repubblica, le agenzie di stampa e le altre testate hanno diffuso la notizia con la tempestività e l’enfasi commisurate a un provvedimento che avrà un effetto immediato sulla vita di tutte le famiglie del paese.

Pochi minuti dopo, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, conversando con i cronisti a Palazzo Chigi, ha dichiarato: "Nessuna decisione sulla scuola è stata presa, non c'è la chiusura al momento. Abbiamo chiesto al comitato scientifico una valutazione se lasciarle aperte o chiuderle, che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del paese in questo momento. La decisione arriverà nelle prossime ore, tutti sarete informati”.

Da allora, e fino al momento in cui scriviamo, nessun altro esponente o addetto stampa del governo è intervenuto per confermare, smentire o chiarire la circostanza.

Repubblica comprende e condivide lo sconcerto dei lettori e dell’opinione pubblica di fronte a una gestione confusa e approssimativa della comunicazione istituzionale. Serietà, misura e correttezza sono un diritto dell’informazione e di tutti i cittadini".

Il Premier Conte lo aveva in qualche modo preannunciato questa mattina: tutte le scuole e le università d'Italia resteranno chiuse fino a metà marzo, si attende l'annuncio ufficiale. Secondo le indiscrezioni raccolte da diversi quotidiani, il governo avrebbe ascoltato le indicazioni della commissione scientifica, che già ieri aveva proposto la sospensione di qualsiasi manifestazione (anche sportiva) per 30 giorni.

Pubblicato alle 14:10