Roma, Kolarov: "Mihajlovic il mio idolo, mi chiamò quando firmai per la Lazio"

Aleksandar Kolarov, nel corso di un'intervista al canale serbo Sport Roads, ha espresso tutta la propria stima nei confronti di Sinisa Mihajlovic: "Tutta la mia famiglia tifa Sinisa da tempo, mio figlio lo adora. Ho un grande rapporto con lui, abbiamo trascorso molto tempo insieme". Poi, il giocatore che milita attualmente tra le fila della Roma, ha raccontato un aneddoto che risale ai tempi in cui vestiva la maglia della Lazio: "Avevo appena firmato per la Lazio, ero a casa quando mi arriva una chiamata da un numero privato. 'Aleksandar, sono Sinisa'. All'inizio pensavo fosse lo scherzo di un mio amico, ma poi ho riconosciuto la voce e non potevo crederci. 'Se ti serve qualcosa chiamami senza problemi'. Ero scioccato, non l'avevo mai sentito prima di quella telefonata".

