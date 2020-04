Coronavirus / Eurobond, la Merkel si schiera con l'Olanda: è contraria

Videoconferenza in Germania del gruppo parlamentare Cdu-Csu, quello di Angela Merkel. La cancelliera ha ribadito a tutti di essere contraria, come l'Olanda e i paesi nordici, all'opzione di aiutare l'Italia e gli altri stati in difficoltà con gli euro bondo. L'agenzia tedesca Dpa fa sapere che la Merkel ha aperto a una solidarietà finanziaria da parte della Germania ma che per i coronabond o eurobond, che dir si voglia, non c'è un'unione politica per caldeggiarli.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION