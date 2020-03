Coronavirus, Gentiletti: "In Italia sono sfiniti dal numero di infezioni e di morti"

Una situazione straziante in Italia e non solo. L'emergenza Coronavirus sta dilagando in tutto il mondo e da ogni parte del pianeta arriva solidarietà e compattezza. Anche dall'Argentina, dove l'ex giocatore della Lazio Santiago Gentiletti ha parlato ai microfoni di Radio Rivadavia: "Stiamo a casa, ci godiamo la famiglia, aspettiamo che tutto ritorni alla normalità. Più che il pallone, manca lo spazio esterno. Non tutti hanno la possibilità di avere un pezzo di erba per calciare una palla ".

SULL'ITALIA: "Sento amici con cui sono rimasto in contatto quando ero in Europa. Lì la situazione è molto complicata. Sono sfiniti dal numero di infezioni e decessi che hanno in Italia".

