Coronavirus / Gualtieri e il nuovo decreto: dall'appello alle banche al Mes. Poi la stoccata alla Meloni...

Ospite illustre di "Che Tempo Che Fa" ai microfoni di Fabio Fazio è stato questa sera il Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri. Subito una rassicurazione prima del lungo intervento. Il nuovo decreto sarà un vero e proprio "macigno" in termini di pesi, visto che Gualtieri stesso ha simulato di sfogiarlo in diretta: "Come dimostra la mole è un decreto molto corposo perché fa molte cose, importanti e necessarie". Capitolo prestiti e garanzie: "Abbiamo elaborato un meccanismo di sostegno. Aiuterà le nostre imprese ad assorbire le perdite anche con un contributo pubblico. Abbiamo messo il bilancio pubblico a garanzia dei prestiti. Parecchie centinaia di miliardi del bilancio pubblico sono impegnati a garantire la liquidità". L'appello quindi alle banche: "Chiediamo un impegno maggiore al sistema bancario e siamo pronti anche noi ad intervenire con interventi normativi ulteriori per facilitare ed accelerare le procedure". Sull'aiuto del Mes e sulle condizionalità: "Il Mes prevede condizionalità, ma col trattato sottoscritto la condizione è che si usino quei soldi per combattere il virus". Il reddito di emergenza: "Confermo che ci sarà e sarà rivolto a quelle persone che sono rimaste scoperte dalle precedenti misure". Una fase 2 giudicata troppo timida da larga parte della popolazione: "Noi dobbiamo fare in modo che questa graduale riapertura sia prudente e graduale proprio perché dobbiamo assolutamente evitare poi di tornare indietro. Noi non rinunciamo ad avere una visione del futuro, allo stesso tempo siamo pronti ad aiutare con tutti i mezzi le imprese per ripartire e per reggere questa sfida straordinaria". L'annosa questione dei debiti dello stato alle aziende: "Nel decreto ci saranno 12 miliardi per saldare i crediti verso la pubblica amministrazione". Capitolo bollette: "Introdurremo l'esenzione dagli oneri di sistema delle bollette con un altro provvedimento del decreto". Non è mancata la stoccata alla Meloni, intervenuta poco prima: "Sono molto preoccupato di alcune cose che ho ascoltato per esempio dall'Onorevole Meloni. Dobbiamo essere prudenti, dobbiamo seguire le indicazioni della comunità scientifica".