Coronavirus, il Borussia Dortmund torna in campo: allenamenti di coppia

I giocatori del Borussia Dortmund riprenderanno da domani ad allenarsi. Al fine di evitare pero' qualsiasi rischio legato alla diffusione del coronavirus, gli uomini di Lucien Favre si incontreranno in piccoli gruppi di due per lavorare sul fisico. "È un inizio" ha detto l'ex juventino Emre Can a Sport1. "Nelle ultime due settimane ci siamo accontentati di ciclismo indoor, allenamento con i pesi e ginnastica. Mi piacerebbe già riuscire a trovare la competizione tra qualche giorno, ma so che è ancora lontano e che è necessario essere pazienti. Ma stare in piccoli gruppi nei prossimi giorni ci farà bene".