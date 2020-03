Coronavirus, Il Times: "Premier League a porte chiuse. Oggi l'annuncio"

Ieri l'Oms ha dichiarato lo stato di pandemia per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Tutti gli stati stanno via via adottando dei provvedimenti che riguardano anche il calcio. Il Times ha anticipato le misure che verranno adottate in Inghilterra con la Premier League e tutti gli altri campionati: porte chiuse per evitare l'ammasso di persone negli stadi. Secondo il quotidiano già oggi potrebbe arrivare l'annuncio del governo. Già ieri è stato annunciato il rinvio di Manchester City - Arsenal, visto che alcuni giocatori e dirigenti dei Gunners sono in quarantena per essere entrati in contatto con il presidente dell'Olympiacos, positivo al Covid-19.

