Coronavirus, in Messico bloccate promozioni e retrocessioni per 6 anni

Una decisione che ha del clamoroso. La Federcalcio messicana ha annunciato che per i prossimi sei anni non ci saranno più promozioni e retrocessioni fra il massimo campionato, la Liga MX, e la serie cadetta, la Liga Ascenso. Alla base di questa decisione, la motivazione sarebbe quella di salvaguardare l'esistenza del calcio dopo l'emergenza Coronavirus. Nella seconda serie, in futuro prenderanno parte le 12 squadre attuali che decideranno di andare avanti, i club del massimo campionato che vorranno parteciparvi più altre tre squadre su invito, e il Veracruz, società fallita all'inizio dell'anno. Le società che verranno penalizzate dalla scelta, e cioè le 12 attuali, si suddivideranno in parti uguali 60 milioni di pesos (circa 2,2 milioni di euro) e, qualora decidessero di continuare, ciascun club ne riceverà ogni anno altri 20 milioni (poco meno di 740 mila euro) per le prossime sei stagioni.

