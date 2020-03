Coronavirus / Italia, sabato da record: mai così tante denunce

Un sabato da record per le forze di polizia impegnate ad applicare le misure di contenimento dell'epidemia da coronavirus. Sono state infatti controllate 208.053 persone e il Viminale fa sapere che le denunce sono scattate per 11.068 di esse: un record mai toccato. Salgono cosi a 82.041 i denunciati per mancato rispetto di ordine dell'autorità, 1.943 per false dichiarazioni.

