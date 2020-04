Coronavirus, l'ad del Borussia Dortmund: "O si ricomincia o la Bundesliga crolla"

"Se nei prossimi mesi non torneremo a giocare il sistema Bundesliga crollerà, non ci sarà più il campionato che conosciamo". Molto diretto l'amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, particolarmente preoccupato della crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. In un'intervista a Sky Tv il dirigente del club giallonero sottolinea che bisogna riprendere, anche se a porte chiuse. "I tifosi dicono che il calcio in tv non è la stessa cosa di quello negli stadi, non c'è la stessa passione, questo è ovvio, ma qui parliamo di salvare il calcio - ha spiegato - Faremo di tutto per riprendere l'attività, al governo diciamo che non vogliamo favoritismi, ma non vogliamo neanche svantaggi. Il calcio può recitare un ruolo importante per la società in generale, ma non vogliamo che qualcuno possa dire che abbiamo avuto un trattamento speciale".