Coronavirus, l'ag. di Rugani fa chiarezza: "Tampone dopo la partita con l'Inter"

“Daniele aveva qualche linea di febbre e decise di dormire alla Continassa. Con il consenso della Juve si sottopose al tampone domenica 8 marzo presso il JMedical, giorno di Juventus-Inter, e il risultato arrivò 24 ore dopo, il 9 marzo". Queste parole di Michela Persico, fidanzata del centrale della Juventus, Daniele Rugani, avevano fatto scoppiare un'inevitabile polemica nelle scorse settimane. L'ex difensore dell'Empoli è infatti risultato positivo al coronavirus, e il fatto che possa aver partecipato al match contro l'Inter in attesa di ricevere il risultato del tampone rappresenterebbe ovviamente un fatto gravissimo. Il club bianconero si è affrettato a smentire tutto celermente e, a Radio Sportiva, l'agente di Rugani - Davide Torchia - ha confermato la versione della Juve. Ecco le sue parole: "Daniele sta bene, dovrebbe finire in questi giorni la quarantena. Penso che dopo Pasqua sapremo se avrà il via libera: in termini pratici, questo significa poter uscire da camera sua e muoversi più liberamente all'interno del J-Hotel dove si trova. Ha avuto 37.4 di febbre un paio di giorni dopo la partita con l'Inter, ma una volta passata non ha mai più avuto sintomi, era pronto per allenarsi. Nella sfortuna c'è stata la fortuna di individuare subito il suo essere positivo asintomatico, così il contagio non si è diffuso. Daniele si è allenato il giorno successivo alla partita con l'Inter, il giorno dopo ancora ha avuto un po' di febbre e dopo altre 24 ore ha fatto il tampone".

