Coronavirus / L'allarme da Bergamo: "Almeno 1800 trentenni con polmonite"

L'ultimo allarme in termini di contagio e sintomatologie da Covid-19 arriva dalla Federazione medici di famiglia Lombardia. Paola Pedrini, segretaria Fimmg, sciorinando i dati raccolti dalla suddetta organizzazione, ha infatti sottolineato come il coronavirus stia facendo danni anche fra i giovani: "A Bergamo ci sono almeno 1.800 pazienti trentenni con polmonite da Covid-19.La polmonite da coronavirus evidentemente non colpisce solo in età più avanzata .A Bergamo siamo 600 medici di famiglia e ognuno di noi ha in osservazione almeno tre trentenni malati di polmonite da Covid".

