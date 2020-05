Coronavirus, l'analisi del bollettino del 25 maggio: frenata record del virus

25 MAGGIO 2020 - Analizziamo oggi, 25 maggio 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino molto positivo per quanto riguarda la velocità del virus, che diminuisce sempre più. L'incremento dei morti aumenta, visto che oggi sono presenti anche i decessi lombardi. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati sono 35.241, prevedibilmente in calo rispetto ai giorni scorsi (la presenza della domenica incide). Il rapporto tra test processati e positivi torna a salire fino a un positivo ogni 117,47 (ieri un positivo ogni 105,13). Sono state testate 20.676 persone (contro i 35.241 tamponi effettuati, molti in controlli) e individuati come detto 300 nuovi positivi: si tratta di un positivo ogni 69 persone, ovvero l'1,4%.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti sale fino a 92, ieri era di 50. I decessi lombardi 24 ore fa erano 0 (dato confermato), mentre oggi sono 34. Nessuna vitttima in Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige (1 morto in Trentino), Umbria, Campania, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata. L'incremento dei guariti è di 141.981 per un calo dei malati di 1.294 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Terapie intensive e ricoveri scendono di 12 e 428. Confermata la tendenza cha va avanti rispettivamente dal 3 e dal 5 aprile.

CONTAGIO E REGIONI - Dei 300 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 148 nuovi positivi (il 49,3% dei nuovi contagi). L'incremento di casi è di 48 casi in Piemonte, 29 in Emilia Romagna, di 11 in Veneto, di 17 in Liguria e di 16 nel Lazio. In tutte le altre regioni meno di dieci contagi. Un solo caso in Trentino, Abruzzo e Valle d'Aosta, nessuno in provincia di Bolzano e in Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata".

24 MAGGIO 2020 - Analizziamo oggi, 24 maggio 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Un bollettino particolare oggi, che necessita un approfondimento basato anche su dati non oggettivi.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati scendono a 55.824, ma il calo è atteso in tutti i bollettini domenicali. Il rapporto tra test processati e positivi è di un positivo ogni 105,13 tamponi, sostanzialmente costante rispetto agli ultimi due giorni: ieri era di uno ogni 108,24, venerdì uno ogni 115,61, ma su un numero maggiore di tamponi, quindi meno risptretto sui sintomatici. Sono stati testati 34.206 nuove persone (contro i 55.824 tamponi effettuati, spesso per controlli), quindi visti i 531 nuovi positivi, si tratta di un positivo ogni 64 persone, ovvero l'1,55%. Parametro stabile negli ultimi giorni e ai minimi da quando questo dato è stato diffuso dalla Protezione Civile.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti è di 50 unità, ma non include il numero della Lombardia. La Regione ha informato che, in seguito a un approfondimento, non risultano decessi negli ospedali, mentre sono stati sollecitati i comuni nella comunicazione di eventuali casi domestici. In ogni caso i 50 morti al di fuori della Lombardia confermano il trend di calo degli ultimi giorni: non si registrano vittime in Sicilia, Sardegna, Valle D'Aosta, Calabria, provincia di Bolzano, Molise e Basilicata. Un solo decesso nelle Marche, in Campania, Puglia e nella provincia di Trento. L'incremento dei guariti si ferma a 1.639 per un calo dei malati di 1.158.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive scendono di 19 unità, i ricoveri di 82. Numeri sempre più moderati, come prevedibile vista la tendenza costante dai primi di aprile. I ricoverati in terapia intensiva sono meno di dieci in Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli V.G., Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata".

23 MAGGIO 2020 - Analizziamo oggi, 23 maggio 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino simile a quello di ieri, addirittura migliore per quanto riguarda l'incremento dei morti. L'analisi voce per voce

VELOCITÀ DEL VIRUS - I tamponi analizzati rimangono su ritmi molto alti, oggi sono 72.410. Il rapporto tra test processati e positivi è di un positivo ogni 108,24, praticamente stabile rispetto a 24 ore fa quando era di uno ogni 115,61. In particolare sono state testate 42.579 persone (al netto dei 72.410 tamponi effettuati, molti di controllo) e individuati 669 nuovi positivi. Si tratta di un positivo ogni 63 persone, ovvero l'1,57%: un parametro stabile negli ultimi giorni e ai minimi da quando questo dato è stato diffuso dalla Protezione Civile.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti scende a 119, in calo da due giorni rispetto a una soglia più vicina ai duecento. L'incremento dei guariti si arresta a 2.120, per una diminuzione dei malati di 1.570 unità.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive e i ricoveri proseguono sulla scia dell'andamento dell'ultimo mese e mezzo. Diminuiscono rispettivamente di 23 e 262 unità, ovviamente con dei tassi più lievi rispetto alla prima fase di discesa.

CONTAGIO E REGIONI - Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 60 casi in Piemonte, 43 in Emilia Romagna, di 10 in Veneto, di 12 in Toscana, di 38 in Liguria e di 18 nel Lazio. Nessun nuovo caso in Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria e provincia di Bolzano. Nessun nuovo morto in Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Basilicata e provincia di Bolzano".