Coronavirus, l'OMS a Trump: "Non politicizzate se non volete più morti!"

Dopo la minaccia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei confronti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è arrivata prontamente la risposta da parte dell'agenzia dell'ONU. Una dichiarazione dura, espressa direttamente dal direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus rispondendo ad una domanda sulle accuse di Trump: "All'interno degli Stati bisogna lottare uniti, il virus può infilarsi tra le fratture della politica. Il focus di tutti i partiti politici deve essere salvare le persone. Non politicizzate questo virus. Se non volete ancora più sacche per i cadaveri, non vi dividete. Non usate il Covid-19 per conquistare punti politici, è come giocare con il fuoco".