Coronavirus, la Juventus e la raccolta fondi "Distanti ma uniti": raggiunti 400 mila di euro

Tutti insieme per sconfiggere il virus. Anche le società di calcio, colpite come gli altri dall'emergenza, stanno cercando di dare il proprio contributo per uscirne il prima possibile. La Juventus, tramite i propri canali social, ha comunicato di aver superato quota 400 mila euro con la raccolta fondi "Distanti ma uniti. Dona insieme alla Juventus". I giocatori stessi hanno lanciato messaggi ai propri tifosi per invitarli ad aderire. Oggi è stato il giorno di Danilo e de Ligt: "Anche io, insieme a Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e del Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo. Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti".

CAMPIONATO SOSPESO? CI SONO DUE PRECEDENTI

SERIE A, IPOTESI SCADENZA CONTRATTI IL 15 LUGLIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE