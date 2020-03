Coronavirus: la Lazio ha vietato ai suoi giocatori di lasciare Roma e l'Italia

A casa per una settimana. Tassativo, come impongono l'ultimo dpcm del governo e il buon senso. Per limitare la diffusione del contagio da coronavirus, è necessario ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti. La Lazio si è mossa in tal senso annullando gli allenamenti per una settimana. A Formello ci si rivede lunedì, il che significa che i biancocelesti non dovranno spostarsi per lavoro. Prima di darsi appuntamento alla prossima settimana, dunque, la società ha "catechizzato" i suoi tesserati. Come riporta il Corriere dello Sport, ai calciatori è stato caldamente consigliato (in pratica vietato) di muoversi da casa. Guai a lasciare Roma, tantomeno l'Italia: oltre al rischio sanitario, in quel caso i calciatori potrebbero anche restare bloccati fuori dal paese a causa del virus. Un'eventualità impensabile e da scartare sul nascere. Come per tutti i cittadini, dunque, i giocatori della Lazio potranno varcare l'uscio di casa solo per ciò che è strettamente necessario. La squadra ha afferrato immediatamente il concetto, come evidenziato dal comportamento di Immobile e Correa.

Pubblicato il giorno 11-03 alle ore 15.40