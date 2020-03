Coronavirus, Correa: "Restare a casa importante per il nostro futuro" - FT

L'emergenza Coronavirus ha gettato nel caos l'intera Italia. Il mondo del calcio non ha fatto eccezione, fermandosi al pari di scuola, università e numerosi altri organi. Il mantra di questi giorni è sempre lo stesso: "Restare a casa". All'appello di tanti personaggi famosi si è unito Joaquin Correa, che ha pubblicato su Instagram un suo selfie, scrivendo: "Sono solo. Ma sto a casa. Resto a casa. È troppo importante per chi sta male, per noi, per il nostro futuro".

Coronavirus, "Er Faina" organizza una raccolta fondi: donano anche Correa e Immobile - FOTO

Consiglio Federale, il comunicato: le proposte per il futuro della Serie A

TORNA ALLA HOMEPAGE