Coronavirus, le scioccanti immagini da New York: fosse comuni a Hart Island

Sono scioccanti le immagini riprese da un drone e pubblicate oggi dal sito online dalla Bbc. Immagini forti, crude, che rendono bene l'idea di come il Coronavirus stia mettendo in ginocchio gli Stati Uniti. Bare sepolte una accanto all'altra in una fossa comune vicino New York, più precisamente a Hart Island, al largo del Bronx. Lo Stato di New York è il paese che conta più contagi da Coronavirus in assoluto, superando anche la Spagna e l'Italia.