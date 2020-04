Coronavirus / Lopalco non fa sconti: "Il virus non scomparirà, bisogna tenere separate le persone"

Il professore ordinario di Igiene Generale e Applicata all'Università di Pisa e responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia, Pierlugi Lopalco, ha voluto avvertire gli italiani della pericolosità di non isolarsi socialmente dagli altri ai microfoni di Rai Due: "Se noi non ci accorgiamo che questo virus sta circolando nella popolazione in maniera silente, ci troveremo davanti delle brutte sorprese. Il virus è lì e sicuramente non scomparirà se le misure si allenteranno, anzi. Bisogna tenere separate le persone. Bisogna fare in modo che ad un certo punto questo virus anche se attiva delle brevi catene di contagio, poi queste catene di contagio si interrompono. Non dobbiamo dare benzina al fuoco".