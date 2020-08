Coronavirus / Messi vicino alla sua città natale: 50 respiratori per gli ospedali di Rosario

Come tutti sappiamo il Coronavirus è riuscito ad arrivare in ogni angolo del mondo, mettendo in ginocchio diversi paesi e mietendo vittime di ogni etnia. La pandemia ha toccato anche i paesi del Sud America che hanno visto nascere le più grandi stelle del firmamento calcistico.

Tra queste, anche Rosario, in Argentina, che ha dato i natali alla Pulce Leo Messi. Come riporta AS, il campione del Barcellona non si è dimenticato delle sue origini ed ha voluto donare, tramite la sua fondazione, 50 respiratori artificiali per gli ospedali della città. Di questi, già 32 sono arrivati a destinazione tramite un volo privato e saranno recapitati a vari istituti dopo aver passato i controlli.

Lazio, 4 biancocelesti in lizza per la top 11 stagionale di Dazn: ecco quali

Lazio, Immobile e il video riassuntivo della vacanza con la famiglia - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE