Lazio, Immobile e il video riassuntivo della vacanza con la famiglia - VD

Ciro Immobile non è solo il bomber della Lazio, l'attaccante più prolifico d'Europa e colui che fa impazzire i tifosi con le sue giocate. E' anche, e soprattutto, un uomo, marito e padre di famiglia. Attraverso i social abbiamo avuto modo di conoscere il suo lato umano che è molto profondo.

Durante questi giorni abbiamo potuto scoprire come il numero 17 stia passando questi giorni di vacanza in totale relax con la famiglia, tra risate, balletti e tuffi. Oggi la moglie Jessica ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui si capisce perfettamente come la famiglia Immobile sia fortemente legata dall'amore. Tra i commenti, è arrivato anche quello di Virginia Mihajlovic (figlia dell'ex laziale Sinisa, ndr) che ha scritto: "Siete stupendi".

