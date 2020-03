Coronavirus, Minala non ci sta: "Svegliati Italia. Non ci si saluta e poi ci si abbraccia..."

Una scelta impopolare, quella di Minala. Specialmente ai tempi del coronavirus. Il centrocampista camerunese è infatti volato dall'Italia alla Cina lo scorso 29 febbraio: dalla Lazio al Qingdao Huanghai, in prestito fino a dicembre. Comunque, il cuore di Joseph è rimasto nel Bel Paese, quella che è stata casa sua per anni. Alla quale ha deciso di 'parlare' tramite una storia su Instagram: "Ora tutti a scrivere 'Resto a casa'. Quando c’è una situazione di emergenza bisogna rispettare le regole per il bene dei cittadini, senza pensare a interessi governativi e politici. Invece come al solito qua ci si riempie la bocca di troppe chiacchiere. Non serve non salutarsi prima delle partite per poi abbracciarsi ed esultare tutti insieme. Svegliati Italia, questa situazione doveva essere gestita dal primo istante. Ora la gente è nel panico e fugge non si sa dove, Vi prego prima di essere umani".

