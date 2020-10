Coronavirus / Miozzo (Cts) sul nuovo DPCM: "Limitazioni fortissime"

Ieri sera Giuseppe Conte, in diretta nazionale, ha annunciato il nuovo Dpcm. Il Decreto aggiunge delle limitazioni a quello già pubblicato ad inizio ottobre. Su Radio Capital, il coordinatore del Cts Miozzo ha spiegato: "Questo Dpcm di fatto ha attivato delle risorse straordinarie che possono essere messe in campo soprattutto per rafforzare la sanità del territorio. C'è molta durezza e delle limitazioni fortissime. Del resto siamo ancora lontani dalla stagione invernale e dal picco dell'influenza e dobbiamo essere prudenti, se chiudiamo oggi riapriamo a marzo".