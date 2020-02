Coronavirus, morto il dr. Li: lanciò l'allarme ma non fu creduto 

È morto il dottor Li Wenliang​​, colui che diede per primo l'allarme sulla diffusione del coronavirus, ma non fu ascoltato. Dopo alcune ore dal primo annuncio dell'Oms, e la smentita di alcuni media statali, la notizia ora è stata confermata dall'ospedale dove il medico era ricoverato da giorni. L'oculista dopo aver dato l'allarme era stato fermato dalla polizia e minacciato. Screditato dalle autorità, arrestato insieme ai sette colleghi che avevano messo in guardia amici e conoscenti, prima che la magistratura e la società lo riabilitasse facendone un eroe.