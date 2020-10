Coronavirus, non c’è pace per il Parma: sesto calciatore positivo

Ancora problemi per il Parma. Alla vigilia del match di Serie A contro l'Udinese, il club crociato ha annunciato la positività di un altro giocatore al coronavirus, il sesto in squadra: "Il Parma Calcio 1913 comunica che, dopo la serie di controlli eseguita giovedì che ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra, un ulteriore ciclo di tamponi eseguito nel pomeriggio di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale) ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un atleta del gruppo squadra. Il calciatore è asintomatico ed è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali".

