Coronavirus / Plexiglass al mare, l'ideatore: "Già tante richieste dall'estero". Da Rimini però...

Fra le notizie che più hanno fatto discutere in questa settimana vi è sicuramente quella relativa ai box in plexiglass per recarsi in spiaggia. Un'opzione per la sicurezza di chi vorrà andare al mare che ha generato anche uno scontro fra diretti interessati. Da una parte l'ideatore del box, dall'altra il presidente della Cooperativa Bagnini Rimini. Quest'ultimo, Mario Vanni, ha puntato il dito contro questa soluzione: "L'idea è di chi non sa cosa vuol dire turismo balneare. Dai tunnel agli erogatori per igienizzare i turisti mentre prendono il sole sono le alternative. Penso poi che fino a quando ci saranno le mascherine sarà difficile pensare a un turismo balneare", ha dichiarato a Pomeriggio Cinque. Parole arrivate appena qualche ora dopo quelle rilasciate a Mattino Cinque da Claudio Ferrari, titolare dell'azienda che le barriere in plexiglass le ha progettate: "Non è un plexiglass comune, ma adatto alle zone balneari. Il materia inoltre è atto a proteggere dai raggi UV e non risentirà dell'usura di sabbia e salsedine. Caldo? Il box è arieggiato, non c'è tetto, c'è un ingresso e i pannelli saranno distanziati. Dall'estero ci stanno arrivando già tante richieste".