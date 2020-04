Coronavirus, Politecnico di Torino con il Coni per ripresa dello sport

La task force diretta dal Politecnico di Torino - secondo quanto apprende l'ANSA - collaborerà con il Coni per studiare la ripresa delle attività sportive. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha chiesto al Politecnico di applicare l'approccio del documento 'Ognuno protegge tutti' in vista della Fase 2, all'analisi per condurre in sicurezza in futuro le diverse attività sportive. Le prime indicazioni ci saranno tra una settimana.