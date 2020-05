Coronavirus Roma, l'ordinanza di Raggi: "Multe per chi butta mascherine in strada"

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato la nuova ordinanza con cui i vigili potranno sanzionare chi abbandona in strada guanti e mascherine. Il testo si articola in due punti. Da un lato "il divieto di abbandono dei dispositivi di protezione individuale (DPI) usati (guanti, mascherine, etc) sul suolo pubblico (marciapiedi, strade, piazze, parchi e ville storiche, spiagge ed arenili, aree golenali del Tevere, etc.) nel territorio di Roma Capitale". Dall'altro le sanzioni: "L'abbandono di DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00".