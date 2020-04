Coronavirus, Stankovic fermato dalla polizia: era in transito sulla A4

C'era anche Dejan Stankovic tra gli oltre 500 automobilisti in transito lungo l'A4 che ieri pomeriggio sono stati controllati dalla Polizia stradale di Udine nel corso di un posto di blocco allestito all'altezza dell'area di servizio Gonars Sud per verificare la legittimità degli spostamenti alla luce delle norme anticoronavirus. L'ex calciatore della Lazio e attuale allenatore della Stella Rossa di Belgrado era in transito verso la Croazia. Al termine delle procedure di controllo, Stankovic ha chiesto di poter parlare con il Responsabile del dispositivo. L'ex biancoceleste ha voluto così ringraziare gli operatori della Polizia Stradale per la cortesia e la professionalità, estendendo poi il ringraziamento a tutti gli operatori delle Forze dell'Ordine per lo sforzo che stanno svolgendo in questo particolare momento che mette a repentaglio anche la loro salute.