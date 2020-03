Coronavirus, svolta BCE: nuovo quantitative easing da 750 miliardi

La BCE manda un segnale rispetto alla pandemia coronavirus. Dopo il consiglio direttivo d'emergenza tenuto in conference call, lanciato un nuovo quantitative easing da 750 miliardi di euro, con acquisti di titoli del settore pubblico e privato. Lo rende noto la Bce dopo il consiglio direttivo d'emergenza tenuto via conference call. La presidente della BCE Christine Lagarde ha commentato: "Tempi straordinari richiedono azioni straordinarie". In una nota si legge che gli acquisti si estenderanno fino a fine 2020 e includeranno tutte le categorie di attività di titoli del settore privato e pubblico eleggibili in base al programma di acquisti già esistente.

