Coronavirus / Zingaretti: "Obbligo mascherine all'aperto nel Lazio per evitare provvedimenti più invasivi"

Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha parlato pochi minuti fa della sua ordinanza, per la quale si attende la documentazione completa, circa l'obbligo di mascherine all'aperto a Roma e nel Lazio: "L'obbligo di mascherine anche all'aperto è un potente strumento di prevenzione per fermare la curva dei contagi e per lanciare un messaggio che dobbiamo seguire tutti delle regole per poter tornare a vivere in piena sicurezza. È una decisione assunta per evitare di dover prendere in futuro nuovi provvedimenti addirittura più invasivi. Per ora non prevediamo alcuna forma di contenimento degli orari dei negozi, dei bar o dei pub. Aggiungo che la Regione Lazio ha acquistato un milione di test salivari che, essendo meno invasivi, consentono di iniziare la prossima settimana l'opera di prevenzione dalle scuole con bambini più piccoli. Alle superiori continuano i tamponi rapidi".