Coronavirus / Obbligo di mascherina all'aperto nel Lazio e lockdown di quartiere: le ultime

Con 265 nuovi contagi nel Lazio, 151 a Roma e 5 morti, la Regione Lazio ha emesso un'ordinanza che preve l'obbligo delle mascherine all'aperto anche di giorni a Roma e in tutta la Regione Lazio. L'annuncio è arrivato in occasione della conferenza stampa di oggi allo Spallanzani in merito ai test saliveri nelle scuole. Prevista anche una multa per chi non indosserà la mascherina di 400 euro. Previsto inoltre un inasprimento delle limitazioni per i momenti conviviali e possibili lockdown di quartiere. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato l'ordinanza con 3 categorie esenti dal provvedimento: i minori sotto i sei anni, chi ha incompatibilità con l'utilizzo del dispositivo di protezione e chi svolge attività motoria. Il commento dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato: "Bisogna mantenere alta l’attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale, la gran parte dei casi sono legati al mancato rispetto dell’uso della mascherina e del distanziamento. Fare attenzione soprattutto alle cerimonie, feste e a tutto ciò che porta ad una abbassamento dei livelli di attenzione".