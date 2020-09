Corradi, gli auguri speciali dell'ex Lazio a Cannavaro - FOTO

La prima novità è che Bernando Corradi è da pochissimo sbarcato su Instagram. L'ex attaccante della Lazio infatti era uno dei pochi a non avere un profilo ufficiale sui social; la seconda novità è che ha scelto un modo molto particolare per fare gli auguri a Fabio Cannavaro. La foto ritrae Corradi con la maglia della Lazio e Cannavaro con quella dell'Inter intenti in un contrasto di gioco non proprio delicato come testimonia la frase che la accompagna: "E poi dicevano che alzavo i gomiti per difendere il pallone..qua sei tu che tiri su il mio braccio...Buon compleanno Fabio Cannavaro!".

